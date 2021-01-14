İYİ Parti Ümit Özdağ'ı yeniden ihraç ediyor! Bu sefer Meral Akşener atacak

İYİ Parti, Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen Ümit Özdağ'ın mahkeme kararıyla geri dönmesi üzerine harekete geçti. Özdağ için yeniden disiplin ve ihraç süreci işletilecek.

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Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde" yorumunu yaptı. İşte Selvi'nin yazısından satır başları...

- Bu karar karşısında İyi Parti ne yapacak? Mahkeme usul açısından bir karar verdi. Öncelikle 1 hafta-10 gün içinde çıkması beklenen gerekçeli kararı bekleyecekler. Nerelerde usul hatası yapıldığı ortaya çıkacak.

- İyi Parti kaynakları, 'Ümit Özdağ’ın ihracına ilişkin esas hakkındaki gerekçelerimiz geçerliliğini koruyor. Mahkeme sadece usul açısından iptal kararı verdi. Zaten esas açısından karar verme yetkisi yoktur. Gerekçeli karar çıktıktan sonra yetkili kurullarımız yeniden değerlendirme yapacak' dedi.

- Edindiğim izlenim, Ümit Özdağ hakkında yeniden ihraç düğmesine basılacağı yönünde. Özdağ, disipline sevk yetkisinin genel başkan ya da genel idare kuruluna ait olduğu, ancak kendisiyle ilgili işlemin genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü itirazında bulunmuştu.

- Değişen tek şey, bu kez ihraç işlemi genel başkan tarafından yürütülecek.

Ümit Özdağ neden ihraç edildi?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AK Parti ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AK Partili isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu söyleyerek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu.