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ABD’nin Idaho eyaletinde, Trump’ı engelleyen Facebook ve Twitter’a erişim kapaıldı

ABD’de faaliyet gösteren ‘Your T1 WIFI’ internet servis sağlayıcısı, Idaho Eyaleti’nde Facebook ve Twitter’a erişimi engelledi.

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Idaho Eyaleti’nde yayın yapan Krem televizyonu, ‘Your T1 WIFI’ internet servis sağlayıcı şirketin duyurusunu yayınladı. Karara sebep olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarının kapatılması gösterildi. Duyuruda, Twitter ve Facebook’un kullanıcılara ve enformasyona yönelik uyguladığı sansüre dikkat çekildi.

'Sansüre yer yok'

Şirket, sosyal medyada sansüre yer olmadığını vurgulayarak, “Bu iki siteyi erişime kapatma kararı aldık” açıklamasında bulundu.

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