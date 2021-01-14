Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edecek.

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Mesut Özil - Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil, kulübü ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışırken Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein son gelişmeleri yazdı.

Fanatik'in haberine göre; David Ornstein kısa süre önce yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edeceğini yazdı.

Mesut Özil gün içinde de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin basketbol takımını takip etmişti.