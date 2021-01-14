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Konya'da eşinin gitmesinden sorumlu tuttu! Öfkeli adam dehşet saçtı

KONYA’da bir kişi bacanağını ve kayınpederini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan mobilya mağazasına gelen Ş.Y. (36), bacanağı Mustafa Arslan (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.Y. av tüfeğiyle Mustafa Arslan’ı vurarak öldürdü. Olayı haber alarak gelen yakınları ise dükkanın kapısında bekledi.

Dükkanın önündeki araçla buradan uzaklaşan Ş.Y. oto sanayi sitesi Erkanlı Sokak’ta bulunan kayınpederi Bekir Dağdeviren’in (68) dükkanına giderek aynı silahla kayınpederini de vurdu. Yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Dağdeviren hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Ş.Y. ise çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Şüpheli Ş.Y.'nin eşinin bir süre önce 4 çocuğunu da alarak babasının evine gittiği, Ş.Y.’nin de bu durumdan bacanağını ve kayınpederini sorumlu tutarak öldürdüğü iddia edildi.

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