BIST 1.547
DOLAR 7,36
EURO 8,96
ALTIN 437,98
HABER /  SPOR
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani, resmen Lyon'da

Fransa ekibi Olympique Lyon, Cezayirli santrafor İslam Slimani'yi transfer etti.

Abone ol

Olympique Lyon, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Islam Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moussa Dembele'yi 1,5 milyon Euro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralayan Lyon, zorunlu satın alma bedelini 33,5 milyon Euro olarak belirledi. Fransız temsilcisi, Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon Euro daha kazanabileceğini açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'de 8 ayın ardından ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm
Ankara'da ev kadınlarını kullandılar! Ayarlarıyla oynanmış altınları piyasaya sürdüler
Fed'den son durum tespiti: Vakalarda artışla ekonomide iyimserlik azaldı
İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist belli oldu
ABD Başkanı Trump'tan Kongre baskınına karışanlara 'adalet önüne getirileceksiniz' mesajı
Kaç ülkeye sıçradı? DSÖ'den mutasyon açıklaması
8 yıldır yoğum bakımdaydı! Zişan Can hayatını kaybetti
Edirne hava durumu 90 günlük meteoroloji kar verileri
TBMM’den WhatsApp’a yakın takip! 'Dijital darbe yaptılar'
Bolu'da kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Yorumlar