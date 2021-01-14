Eski Fenerbahçeli Islam Slimani, resmen Lyon'da

Fransa ekibi Olympique Lyon, Cezayirli santrafor İslam Slimani'yi transfer etti.

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Olympique Lyon, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Islam Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moussa Dembele'yi 1,5 milyon Euro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralayan Lyon, zorunlu satın alma bedelini 33,5 milyon Euro olarak belirledi. Fransız temsilcisi, Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon Euro daha kazanabileceğini açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.