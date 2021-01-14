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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi yakalandı

BALIKESİR'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı yakaladı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 7 ayrı çalışmada düzenlendi.

11 kişi yakalandı
Düzenlenen çalışmalarda şüpheli 11 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, bin 901 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

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