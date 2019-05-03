DÜNYA

İngiltere’nin ilk kadın savunma Penny Mordaun bakanı oldu! Eski mesleği şaşırtıyor

İngiltere'de yeni Savunma Bakanı belli oldu. Penny Mordaunt bu göreve getirilen ilk kadın olurken, renkli geçmişiyle de dikkat çekiyor.

İngiltere’de Gavin Williamson’ın ‘bilgi sızdırma soruşturması’ sonrası görevden alınması sonrası Penny Mordaunt, İngiltere’de Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

Eski Uluslararası Kalkınma Bakanı olan Mordaunt, Williamson’ın görevden alınmasının ardından görevi devraldı. 2005 yılında Muhafazakâr Parti'den siyasete atılarak 29 yaşında en genç parlamenterler arasında Avam Kamarası'na seçilmeyi başaran Mordaunt, renkli geçmişiyle de biliniyor.

Geçmişte sirklerde sihirbaz asistanlığı yapan Penny Mordaunt, deniz subayı olan babasının ısrarıyla daha sonra Kraliyet Donanması’na kadın asker olarak yazıldı ve donanmada görev aldı.

Milletvekili iken 2014 yılında ITV kanalının çok izlenen reality şov programı Splash'a katılarak birinci olan ve ödülünü kimsesiz çocuklar için bağışlayan Mordaunt, Brexit referandumunda da dönemin Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Başkanı David Cameron'a da bayrak açan ilk isimlerdendi.

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