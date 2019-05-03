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Dünyayı gezdi aradığını Sivas’ta buldu!

Arı ırk Anadolu çoban köpeklerini araştıran Selda Geguc Papadalos, dünyanın birçok ülkesini gezdikten sonra aradığı arı ırkı Sivas’ta buldu. Köpek ırkları arasında kangal ırkının fiziği, zekası ve karakteri ile diğer ırklardan ayrı olduğunu savunan Papadalos, Avustralya’da kangal ırkı derneğinin kurulacağını belirtti.

Dünya Köpek Irkları Federasyonu’na (FCI) tam üye Köpek Irkları ve Kineloji federasyonu adına, Anadolu çoban köpekleri üzerinde araştırma yapan Selda Geguc Papadatos, kangal köpeklerini incelemek için Avustralya’dan Sivas’a geldi. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen’i ziyaret eden Papadalos, çiftlikte yaptığı incelemede yıllardır izini sürdükleri arı ırkı bulduğunu söyledi.

Ülke ülke gezip arı ırkı aradı

Köpek ırkları arasında Kangal ırkının efsane olduğunu ifade eden Papadalos, Kangal ırkının fiziği, zekası ve karakteri ile diğer ırklardan ayrıldığını söyledi. Papadalos, Anadolu çoban köpeği adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinde yetiştirilen köpeklerin, sürülere, sahiplerine ve çocuklara saldırabildiklerini ifade edip bunun nedenini ırkın bozulmasına bağladı.

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