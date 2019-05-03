GÜNCEL

Sigara vermeyince arkadaşını bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da bir genç, parkta beraber oturduğu arkadaşını sigara vermediği için bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün akşam Yunuseli Mahallesi 12. Yasemin Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Mustafa Z., arkadaşı Adem S.'den (29) sigara istedi. Adem S.'nin sigara vermemesi üzerine sinirlenen Mustafa Z. ile Adem S. arasında tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Z. cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının önce koluna, sonra göğsüne sapladı. Yaralanan Adem S. kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Z. ise firar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem S.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan C.K.'nin yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Mustafa Z, Güneştepe Mahallesi'ndeki ikametinde Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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