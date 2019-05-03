Çamlıca Camii Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı yapılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi açılışı gerçekleştirilecek Büyük Çamlıca Camii’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek olan Büyük Çamlıca Camii’ne cuma namazını kılmak üzere geldi