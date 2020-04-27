İmmün plazma tedavisi! Kızılay Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ülke genelinde almış olduğumuz immün plazma bağışçı sayısı 567'ye ulaştı. Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız 1066" açıklaması yaptı.

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Kızılay Genel Başkanı Kınık ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'nden online yayın yaparak, koronavirüs tedavisinde immün plazma yöntemindeki yeni aşamanın bilgilerini paylaştı.

Türkiye genelinde Kızılay aracılığıyla temas kurulan immün plazma bileşenini verecek olan 3 bin 805 vatandaşın yaklaşık 1490'ının plazma bağışına uygun olarak tespit edildiğini açıklayan Kınık, bağışçıların bir kısmının uygunlukla ilgili son testlerinin sürdüğünü söyledi.

"484 vatandaşın bağış süreçleri devam ediyor"

Kınık, 484 vatandaşın 14 kentteki plazma aferez merkezlerinde randevularıyla beraber bağış süreçlerinin devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: Şimdiye kadar 380 immün plazma bağışını Kızılay aldı. Kızılay dışındaki merkezlerde yaklaşık 187 immün plazma bağışı aldılar. Ülke genelinde almış olduğumuz immün plazma bağışçı sayısı 567'ye ulaştı.

18-60 yaş arasındaki vatandaşların bağışları çok önemli

Bağışlanan immün plazmalar, bini aşkın immün plazma bileşenine dönüştürüldü ve koronavirüs nedeniyle rahatsızlık çeken vatandaşlarımıza endikasyon ve sıra çerçevesinde ulaştırıldı. Şu anda Kızılay'dan immün plazma bileşeni bekleyen hasta sayımız 1066'dır. Bundan önce bini aşkın hastamıza ulaşan immün plazma, bundan sonraki süreçte aynı hızda daha da artarak, daha da güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır.

Kınık, özellikle koronavirüs rahatsızlığını atlatarak üzerinden 14 gün geçen 18-60 yaş arasındaki vatandaşların bağışlarının çok önemli olduğunu belirtti.

Kan bağışı için mesai saatleri

Koronavirüsten dolayı kan bağışlarının azaldığı ve şu anki durumun sorulması üzerine Kınık, ortalama iş gününde alınması gereken kan oranının yarıya düştüğü cevabını verdi.

Stoklarının her türlü kötü şart ve senaryolara uygun olması gerektiğine değinen Dr. Kınık, "Herhangi bir afet durumunda, acil kan ihtiyacımızın olduğu zamanda depolarımızın dolu olmasını istiyoruz. Şu anda asgari stok seviyelerimiz zorlanıyor. Kovid salgınına girdiğimizde stok seviyelerimiz iyiydi, yüz binlerin üzerinde girmiştik ve bu süreçte bir sıkıntı yaşamadık" dedi.

Çağrıların karşılık bulduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde kan bağışının kapsam dışında tutulduğunu anımsatan Kınık, ramazan ayı dolayısıyla kan bağışı için mesai saatlerini iftar ve sahura göre ayarladıklarını sözlerine ekledi.

"Donörlere ihtiyacımız var"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de "İmmün plazmada donörler çok önemli. Türkiye genelinde on binlerce plazma bekleyen vakalara sunmak önemliydi. Bu projeyi biz İstanbul ve Ankara'ya taşıdık. Bu, ülkede topyekün bir milli seferberliktir. Böylece Kızılay ile ortak proje ürettik" dedi.

Gür, "Devletimiz en güvenli sistemleri Türkiye'ye getirdiği için şu an elimizde hali hazırda dünyanın en güvenli sistemleri var. Bunlarla arındırarak plazma tedavisi yapacağız. Donörlere ihtiyacımız var. İyileşmiş hastalarımız bu konuda lütfen biraz fedakarlık yapsınlar" ifadesini kullandı.