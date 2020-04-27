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Beyoğlu'nda otomobil yayaya çarptı yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir yayaya, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralı şekilde ambulansı bekleyen kazazedenin yakınları bölgeye gelince şok geçirdi.

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Kaza, Beyoğlu Irmak Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametine giden otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Ayyıldız'a çarptı.

Yaralı halde ambulansın gelmesini bekledi

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayyıldız, refüje yatırıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, yerde ambulansın gelmesini beklerken olay yerine yakınları geldi. Akrabalarının yaralandığını gören aile üyeleri kendinden geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Güçlükle sakinleştirilen aile üyeleri  yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

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