Fenerbahçe Barış Sungur'un peşinde

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı.

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Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.

Barış Sungur'u transfer listesine aldı

Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı.

Ali Koç devrede

Sarı Lacivertliler, Barış Sungur için 1928 Bucaspor'a transfer teklif yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Barış ile Süper Lig ekiplerinden Alanya, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.