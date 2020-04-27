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Bursa'da 20 yaş altı sokağa çıkan üç kişiye ceza yazıldı

BURSA'da koronavirüs tedbirleriyle alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayıp sokağa çıkan 17 ve 18 yaşlarında olduğu tespit edilen üç gence cezai işlem yapıldı.

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İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 20 yaş altı bir gencin sokakta gezdiğini fark etti.

Durdurulan Mustafa B.'ye, 3 bin 186 TL para cezası kesilmesinin ardından Ekipler Kuğulu Park'ta yer alan banklar üzerinde oturan iki genci de tespit etti. Kimlik kontrolü yapılan Melik B. ve Sinan B.'ye, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 186'şar TL ve parkta bulunmalarından dolayı da 392'şer TL cezai işlem uygulandı.

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