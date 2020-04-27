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Kartal'da tepki çekecek manzaralar meyve ve sebzeler elle seçildi

İSTANBUL Kartal'da kurulan bir semt pazarında sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk yaşandı. Vatandaşların maske taktığı görülse de sosyal mesafe umursanmayıp meyve ve sebzeler elle seçildi. Pazarcılar duruma isyan etti.

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Kartal Esentepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi.

Kendi elleriyle seçenler bile oldu

Alışveriş yapan vatandaşların maske taktığı ancak tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen kendi elleriyle sebze ve meyve seçtikleri görüldü.

Pazarcıların 'Uyarıyoruz dikkate almıyorlar' isyanı

Pazarcıların da en büyük şikayeti pazara gelen vatandaşların ürünü kendi seçmek istemesi. Faruk Kaya isimli pazarcı "Vatandaş kurallara uymuyor, kendi seçmek istiyor. Uyarıyoruz da dikkate almıyorlar" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen Zeynep Akça "Maskemi eldiveni takıp önlemimi alıp geldim pazara. İnşallah tez zamanda kurtulacağız bu virüsten. Herkesin önlemini alması gerekiyor. 10 kişi alır, 1 kişi almazsa hiçbir işe yaramaz. Herkesin önlemini alması gerekir" diye konuştu.

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