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Kurallara uymayan gıda işletmelerine 9 milyon lira ceza kesildi

İSTANBUL'daki gıda denetimlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan işletmelere 9 milyon liralık para cezası kesildi.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki gıda işletmelerini koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın katılımıyla yapılan denetimlerde, önlem almayan işletmelere gerekli bilgiler verildi ve Kovid-19'a yönelik alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Denetimler artık daha sıkı 

Ramazan ayı ile birlikte denetimleri biraz daha sıkılaştırdıklarını dile getiren Karaca, "Et satan yerler, şarküteriler, peynir, zeytin gibi kahvaltılık malzemeler satan yerler, ekmek fırınları gibi yerlerde denetimlerimizi daha da sıkı hale getirdik" diye konuştu.

9 milyon TL'lik ceza

Karaca, geçen yıl 226 bin civarında denetim yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu yıl da ilk 4 ay itibarıyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptık. Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle 39 ilçede devam ediyor" dedi.

"Etiket okuryazarlığı konusunda ciddi problem yaşıyoruz"

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı: Herhangi bir şekilde bir olumsuzluk gördüklerinde mutlak suretle bize haber versinler. ALO 174 Gıda Hattı'na ve WhatsApp hattına bildirdikleri takdirde biz gerekli işlemi yapıp onlara dönüyoruz. Öte yandan, etiket okuryazarlığı konusunda ciddi problem yaşıyoruz. Vatandaşlarımız, aldıkları ürünün mutlaka etiketini okusunlar. Etikette bulunması gereken; ürünün içerisinde ne olduğu, nerede üretildiği, bakanlık izni, izin numarası, tavsiye edilen son tüketim tarihiyle ilgili bilgileri mutlaka incelemelerini istiyoruz.

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