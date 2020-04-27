HABER /  YEREL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

35 gün önce tatil için gelen ve paralarının bitmesi sonucu ülkelerine dönemeyen turistler, Rus Konsolosluğu'na başvurdu.

Abone ol

Antalya’ya 35 gün önce tatile gelen yaklaşık 400 kişilik Rus kafilesi, paraları bitince ülkelerine dönmek istedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla tatil yerinde kalan Rus turistlerden 5 kişilik bir grup, Rus Konsolosluğu'na başvurarak ülkelerine geri dönmek istediklerini bildirdi.

Konsolosluktan cevap olumsuz geldi 

Polis tarafından konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gruptan bir kadın konsolosluğa girerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Olumsuz yanıt verilmesi üzerine duruma tepki gösteren Ruslar, konsolosluğun önüne geçerek hatıra fotoğrafı çekildi.

"Paramız bitti, Rusya'ya dönmek istiyoruz'' 

Grup adına açıklama yapan Marina Prokopenko, “Paramız bitti, Rusya’ya dönmek istiyoruz. Yaklaşık 400 kişiye yakın kişi buradayız ve uzun zamandır bekliyoruz. Mağduruz. Konsolosluk da bize yardım yapmıyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Arabayla gitmek istiyoruz ama Gürcistan sınırı da kapalı.” dedi.

Bir müddet daha konsolosluk önünde bekleyen Ruslar, polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altında kritik zamanlar! Piyasalar dikkatli analistlerden önemli açıklamalar
Ronaldinho: Hapisten çıkınca ilk anneme sarılacağım
Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasağı geliyor mu Erdoğan açıklama yapacak
Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un öldü mü? Sonunda Çin'den açıklama geldi
"Ali Erbaş Yalnız Değildir" deyip Ankara Barosu'na çok sert tepki verdiler: Faşist refleks
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
FIFA'dan 5 oyuncu değişikliği kuralı
PKK'ya ağır darbe! Tarihinde ilk kez hakimiyetini kaybetti
Bursa'da korkunç olay! Kadını boğmaya eve geldi sırtından bıçaklanıp kaçtı
19 Mayıs nedir 19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık Atatürk sözleri
Volkswagen'den normalleşme adımı! En büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Nur Yerlitaş aslen nereli kaç yaşında öldü bilinmeyen hayatı
Yorumlar 1 yorum