Nur Yerlitaş evli mi eşi kimdir? Nur Yerlitaş'ın çocuğu var mı?

İşte Benim Stilim yarışmasındaki sempatik tavırları ile ünlenen modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede beyin kanseri sonucu hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali sevenlerini üzmüştü. 64 yaşındaki Nurella lakaplı modacının hayatı da merak konusu oldu. Peki Nur Yerlitaş kimdir, hiç evlendi mi eşi ve çocukları var mı?

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Nurella lakaplı İşte Benim Stilim yarışması jürisi olan ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, ölüm haberini duyan sevenleri ve yakınları kahroldu. Uzun süredir beyin kanseri ile savaşan modacı Nur Yerlitaş 64 yaşında kanserle olan savaşına yenik düştü. Nur Yerlitaş'ın ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Nur Yerlitaş hiç evlendi mi, çocukları var mı?

Nur Yerlitaş son zamanlarda sosyal medyadan elini eteğini çekmiş ve kendisini tedavi olmaya adamıştı. Yakın dostları zaman zaman ünlü modacıya moral vermek için yanına gidiyordu. Son olarak giden isimlerden biri de türkücü İzzet Yıldızhan olmuştu. Yıldızhan bu fotoğrafı paylaşmıştı..

Kendini aşk kadını olarak gören ve duygusallığı ile tanınan modacı Nur Yerlitaş hiç evlilik yapmadı ve Nur yerlitaş'ın hiç çocuğu olmadı. Kendisi ailesine ve kardeşlerine adayan Yerlitaş, onlar benim servetim diyerek ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getirmişti. Nur Yerlitaş'ın Benan Yerlitaş, Bahattin Yerlitaş adında 2 kardeşi var.

HASTALIĞI SONRASINDA YAŞADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Nur Yerlitaş, hastalığının ardından ekran geçtiğimiz ay Kanal D'nin 2. Sayfa programında kamera karşısına çıkmıştı. Hastalık sürecini anlatan Yerlitaş, yaşadıklarını anlatmıştı. İşte, Yerlitaş'ın o açıklamaları;

"Görüştüklerimi çok azalttım. Zaten arkadaşlarım çok sayılı... Allah sağlık versin.

Ebru Gündeş'in bir günde 2 kez geldiği oluyordu. Hülya Avşar her gün arıyor.

Tarkan canım benim! 2 ay telefonlara bakmadım, yasaktı... O Tarkan'ın sevgisi saygısı ay neler neler... Çok mutlu oldum. O çok sevdiğim biri. Yıllar önce 3 gömlek hazırlamıştım. Yurtdışında giymişti. Sibel Can öyle... Seda Sayan...

Doktorum 'birkaç ay beklememiz lazım' demişti. 5 ay sonra o tümörün de kendi kendini ürettiği ortaya çıktı. Her gün doktora gidiyorum. Kemoterapiye başlayacağım. Meğer ben 1,5-2 sene önce hastalanmışım."

Ben son televizyon programından 2 aylık parayı bırakıp çıktım. Benim 'başım ağrıyor' deyip çıktım. Panik atak diye doktora gittim meğer tümör beynime yaklaşmış.

Kız kardeşim aradı 'seni doktora götüreceğim' dedi. Gittik, teşhis koydular. Bir de çok kilo verdim. 4 gün yemek yemiyordum. Ben gurme bir kadınım düşünün...40 kiloya yakın verdim. Bu hastalıktan. Sadece sağlık, sağlık ve sağlık...

Atölyem açık kız kardeşim orada...Bana 'Sana Milano'da ev tutalım, orada yaşa' dediler. Kabul etmedim. 'Atölyem açık olacak' dedim. Çünkü çok emek verdim."

NUR YERLİTAŞ KİMDİR: Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960 tarihinde İstanbul Vefa’da doğmuştur.

Annesinin adı Saadet Yerlitaş’dır. Benan adında bir kız kardeşi vardır. Dobralığı ile biliniyor. Bu yüzden sözünü sakınmak hiç ona göre değil. Kendisini “dikişçi” ve “kostüm tasarımcısı” olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle “modacı” olarak anılmak istemiyor. Bir dikiş atölyesi vardır.

80li yıllarda Paris’ten, Milano’dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlamış.

Nur Yerlitaş, Nişantaşı’nda ikamet etmektedir.

İtalya’nın Milano kentinde de yüksek tavanlı minik bir dairesi var. Mutfağında iki buzdolabı var. Birinde meyveler, içecekler, diğerinde pasta tipi yiyecekler bulunuyor.

Nur Yerlitaş’ın evinde iki yardımcısı var, banyoda hamam usulü yıkanıyor. Her sabah yardımcıları tarafından taslarla, keselerle yıkanıyor.

Derin Mermerci’ye de Bülent Ersoy’a da elbise dikiyor. Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan’ın sahne kostümlerini hep Nur Yerlitaş diker.

Nur Yerlitaş, 2007 yılında Show TV’de Şebnem Dönmez’in sunuculuğunu yaptığı “Bak Kim Dans Ediyor” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

2010 yılında Show TV’de yayına giren “Yemekteyiz” adlı yarışmada Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile yarıştı. İlk gün Nur Yerlitaş’ın evsahipliği yaptığı Yemekteyiz’e Seda Sayan da konuk olarak katıldı.

2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Bugün Ne Giysem” adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise Moda Tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve koreograf Uğurkan Erez oldu.

Nur Yerlitaş, 2011 yılında Demet Akalın'ın 'Türkan' klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı. Klipte birçok ünlünün yanı sıra İzzet Çapa’da rol aldı.

Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan Nur Yerlitaş halen bekardır.

Nur Yerlitaş, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan ve 25 Aralık 2015 tarihinde biten İşte Benim Stilim All Star yarışmasının finalinin ardından Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu jüri görevinden ayrıldı.

1 ocak 2016 tarihinde, Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu’nun olmadığı yenisi başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez oldu.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına Neslihan Yargıcı'nın jüri olarak katıldığı program 5 Şubat 2016 gecesi yapılan final gecesi ile son buldu.

8 Şubat 2016 tarihinde yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasında jüri kadrosunda Neslihan Yargıcı'nın yerine yeniden Nur Yerlitaş getirilmişti.