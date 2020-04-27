Nur Yerlitaş neden öldü? Nurella'nın 19 saat önceki son paylaşımına bakın
Modacı Nur Yerlitaş 64 yaşında öldü. Nur Yerlitaş'ın instagramdan yaptığı son paylaşım yürek sızlattı. Peki Nur Yerlitaş kimdir hiç evlendi mi eşi ve çocukları var mı? İşte Nur Yerlitaş'ın ölümüne ilişkin son bilgiler:
Nurella lakaplı İşte Benim Stilim yarışması jürisi olan ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini duyan sevenleri ve yakınları kahroldu. Uzun süredir kanseri ile savaşan modacı Nur Yerlitaş, geçen yıl ameliyat olmuştu. Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata veda etti. Peki Nur Yerlitaş'ın son paylaşımında ne vardı, ünlü modacı hiç evlendi mi çocuklar var mı? İşte Yerlitaş'ın ölümüyle ilgili detaylar:
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Nur Yerlitaş son zamanlarda sosyal medyadan elini eteğini çekmiş ve kendisini tedavi olmaya adamıştı. 1 yıl önce beyin kanseri olan Nur Yerlitaş ameliyat sonrasında iyileştiği düşünülmüştü.
Son paylaşımı: Bakma bana öyle baktığın yerdeyim!
Nur Yerlitaş İnstagram hesabından son paylaşımını 19 saat önce yapmıştı. Nur Yerlitaş o paylaşımına şu notu düşmüştü:
"Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal #evdekal"
Kanser ile mücadele sürecinde aşırı derecede zayıflayan ve saçlarını kaybeden Nur Yerlitaş'ı dostları yalnız bırakmıyordu. En son türkücü İzzet Yıldızhan, Nur Yerlitaş'ı evinde ziyaret etmiş ve bu fotoğrafı paylaşmıştı. Nur Yerlitaş'ın çökmüş ve yorgun hali dikkat çekmişti.