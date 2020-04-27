Nur Yerlitaş neden öldü? Nurella'nın 19 saat önceki son paylaşımına bakın

Nurella lakaplı İşte Benim Stilim yarışması jürisi olan ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini duyan sevenleri ve yakınları kahroldu. Uzun süredir kanseri ile savaşan modacı Nur Yerlitaş, geçen yıl ameliyat olmuştu. Beyin kanseri olan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata veda etti. Peki Nur Yerlitaş'ın son paylaşımında ne vardı, ünlü modacı hiç evlendi mi çocuklar var mı? İşte Yerlitaş'ın ölümüyle ilgili detaylar: