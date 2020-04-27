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Yavaş'ın başlattığı 'Bir iftar da benden' kampanyası sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ramazan ayının başlamasıyla birlikte başlattığı 'Bir iftar da benden' kampanyası tamamlandı.

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İlk 24 saatte alınan iftar paketi sayısının 400 bini geçtiği kampanya bugün sona erdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığı ve kampanyanın amacını tamamladığı belirtildi.

Kampanya amacına ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  şu ifadelere yer verildi: Gelen talepler ve kapasitemiz oranında kampanyamız amacına ulaşmıştır.

"Yüz binlerin desteğiyle sonuçlandı"

Talep edip de boş çevrilen bir kişi kalmayıncaya kadar organizasyonumuz tamamlanmıştır. Belediye şirketimiz BELPA aracılığıyla gerçekleşen ve çok kısa bir sürede yüz binlerin desteğiyle sonuçlanan bu kampanyamız sona erdi diye hiç kimse üzülmesin.

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