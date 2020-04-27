HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

HDP'li 21 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu işte o isimler

HDP'li 21 milletvekiline ait 30 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Abone ol

HDP'li 21 milletvekilinin bulunduğu 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aralarında Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'a ait olan da bulunan 30 dokunulmazlık dosyası Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:

Mardin Milletvekili Pero Dundar, Hakkari Milletvekilleri Sait Dede, Leyla Güven, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Semra Güzel, Remziye Tosun, Muş Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şevin Coşkun, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan Işık, Sezai Temelli, Batman Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Ayşe Acar Başaran, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan.

Kemal Bülbül'ün 3, Salihe Aydeniz'in 2, Semra Güzel'in 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 3 ve Nuran İmir'in 2 dosyası bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altında kritik zamanlar! Piyasalar dikkatli analistlerden önemli açıklamalar
Ronaldinho: Hapisten çıkınca ilk anneme sarılacağım
Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma yasağı geliyor mu Erdoğan açıklama yapacak
Kuzey Kore Lideri Kim Joung-un öldü mü? Sonunda Çin'den açıklama geldi
"Ali Erbaş Yalnız Değildir" deyip Ankara Barosu'na çok sert tepki verdiler: Faşist refleks
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı! Konu Diyanet Başkanı Ali Erbaş açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Nur Yerlitaş son hali böyleydi kanserin son evresindeydi
Efecan Karaca, ikinci kez baba oldu
Yavaş'ın başlattığı 'Bir iftar da benden' kampanyası sona erdi
Nur Yerlitaş aslen nereli kaç yaşında öldü bilinmeyen hayatı
Nur Yerlitaş öldü mü haberi geldi Nur Yerlitaş ölüm nedeni nedir?
Netflix Aşk101'e Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun öpüşme sahneleri damga vurdu
Yorumlar 1 yorum