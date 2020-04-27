Araç sahipleri gece yarısına dikkat! Benzine bu kez indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor.

Pompa fiyatına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.