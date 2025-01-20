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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan TRT World'e tebrik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan TRT World'e tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TRT World'ü başarısından dolayı tebrik ederek, "Yeni nesil küresel dijital yayıncılığın örnek teşkil eden bir kuruluşu hâline gelen TRT World'ün başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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İletişim Başkanı Altun, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

“YouTube platformunda Ekim 2023 - Ocak 2025 arasında kaydedilen verilere göre,

En çok izlenen YouTube haber kanalı,

Üye sayısı en fazla artış gösteren YouTube haber kanalı,

Üye sayısı en hızlı büyüyen ikinci YouTube haber kanalı olan, dünyaya açılan penceremiz TRT World’ü tebrik ediyorum. 

Dünyadaki rakiplerine göre henüz yeni kurulmuş sayılmasına rağmen yeni nesil küresel dijital yayıncılığa da örnek teşkil eden bir kuruluş hâline gelen TRT World’ün başarılarının devamını diliyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyorum.”

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