Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: "Adayımız hazır..."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineledi. Özel “Adayımız hazır, getir sandığı.” ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.

"CHP her şeyiyle seçime hazır adayımız hazır"

NTV'de yer alan habere göre Özgür Özel, “Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, CHP her şeyiyle seçime hazır, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabı.” diye konuştu.

“ ‘Gözaltı kararı yok’ diyorlar”

Cem Aydın hakkında gözaltı kararı olmadığını ancak fiili olarak gözaltı işlemi uygulandığını söyleyen Özgür Özel, “Gittiler, ifade alındı, savunma yapıldı, hakime sevk edildi. ‘Gözaltı kararı yok’ diyorlar. O zaman iki araba 8 polis nasıl Cem’i götürüyorsun.” dedi.