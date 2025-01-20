MEB duyurdu: Özel okullara fahiş fiyat soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 dönemi için özel okullarda yapılan fahiş zamları incelemeye aldı. Kademe başlangıç ücretlerinde orantısız artış yapan okullara yönelik soruşturma başlatılırken, yeni yönetmelikle "fahiş zam" yasaklandı. Ticaret Bakanlığı da süreci yakından takip ediyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okulların yaptığı fahiş zamları mercek altına aldı. Bakanlık, mevzuata aykırı şekilde ücret artışı yapan özel okullara yönelik inceleme ve soruşturma sürecini başlattığını açıkladı.

SON İKİ YILIN VERİLERİ İNCELENDİ

Velilerin ekonomik mağduriyetini önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verileri detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda, bazı özel okulların eğitim ücreti, etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek gibi hizmetlerde mevzuatın belirlediği sınırların çok üzerinde fiyatlandırma yaptığı tespit edildi. Bu durumun, hem hizmet maliyetlerini aştığı hem de mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

Bakanlığa gelen şikayetlerin de değerlendirildiği süreçte, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bazı özel okullara yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı da fahiş ücret artışlarını mercek altına alarak özel okulları takibe aldı.

YENİ YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların ücret artışlarını denetlemek amacıyla 3 Ocak 2025’te Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Yeni düzenleme ile özel okulların, sundukları eğitim hizmeti için belirleyecekleri ücretlerde “fahiş artış” yapılamayacağı hükme bağlandı.

Özellikle kademe başlangıçları olan anaokulu, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için belirlenen öğrenim ücretlerinin, sunulan hizmetle orantılı olması gerektiği ve bu kademelerde aşırı fiyat artışı yapılamayacağı düzenleme ile kesinleştirildi.

VELİLERİN MAĞDURİYETİNE KARŞI ÖNLEMLER

Bakanlık yetkilileri, özel okulların belirledikleri ücretlerin ve ek hizmet maliyetlerinin yakından takip edileceğini, tespit edilen ihlallerin hem MEB hem de Ticaret Bakanlığı tarafından sıkı şekilde denetleneceğini belirtti. Alınan bu önlemlerle, velilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve özel okul sektöründe adil fiyatlandırma yapılması hedefleniyor.