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Emekli promosyonlarında yeni dönem! SGK duyuracak

Emekli promosyonlarında yeni dönem! SGK duyuracak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emekli promosyonlarına yönelik yeni protokol görüşmeleri başladı.

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Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 banka ile imzaladığı protokolle birlikte emekli promosyonlarında değişikliğe gitmişti. 

Aradan geçen sürede Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve emekli maaşlarında yaşanan artış, bankaların peş peşe kampanyalarda güncellemeye gitmesine neden oldu. Buna karşın kamu bankaları ve bazı özel bankalar, protokoldeki 12 bin liralık tavan promosyon uygulamasını sürdürürken, SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler yürütüldüğü ortaya çıktı. 

Tüm bankaların emekli promosyonları değişecek

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre; daha fazla emekli müşteriye sahip olmak için bankalar arasındaki promosyon rekabeti kızışmış durumda. Son zamlarla birlikte çok sayıda banka promosyonlarda ödeme tavanını 20-24 bin lira seviyelerine yükseltirken, son olarak seçim öncesinde 19 banka ile imzalanan SGK protokolünde de güncellemeye gidiliyor. 

Bankalar ile bir araya gelecek SGK’nın promosyon görüşmelerini mart başında tamamlaması bekleniyor. SGK, her yıl bankalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda maaş aralıklarına göre verilecek promosyon tutarlarını belirlemekte. Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayıp parasını alabilirken, bankalar inisiyatiflerine göre protokolün üzerinde ödeme yapabiliyor. 

Promosyon süresi dolmayan da başvurabilecek 

Mart ayında zamlanması beklenen emekli promosyonlarına, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emekliler de başvurabilecek. 

2023 yılının Mart ayında güncellenen kampanyalara başvuran emekliler, yeni dönemde zamlanacak emekli promosyonlarına başvurmaları halinde yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı almayacak. Ayrıca, son promosyon sözleşmesinin imzalandığı günden bugüne geçilen zaman da dikkate alınacak ve üç yıllık sözleşme yenilenmesi halinde bu sürenin de ücreti ilave olarak emeklinin hesabına aktarılacak. 

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