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İsrail Maliye Bakanı Smotrich Genelkurmay Başkanı Halevi'yi hedef aldı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich Genelkurmay Başkanı Halevi'yi hedef aldı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi görevde olduğu sürece Tel Aviv yönetiminin "Gazze'de kazanmasının mümkün olmadığını" savundu.

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Haaretz gazetesindeki habere göre Smotrich, yerel bir radyoya Gazze'deki ateşkes ve esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Smotrich, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi ve bölgede askeri yönetim kurmaları gerektiğini ileri sürdü.

İsrail ordusunun "Gazze'yi en az 1 veya 2 yıl işgal etmesi gerektiğini" savunan Smotrich, Gazze'nin işgalini ve burada askeri yönetimi destekleyen bir genelkurmay başkanı istediğini kaydetti.

Mevcut Genelkurmay Başkanı Halevi'yi hedef alan Smotrich, "İsrail, mevcut Genelkurmay Başkanı ile Gazze'de kazanamaz." ifadesini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanların, son günlerde Halevi'yi hedef alan açıklamaları dikkati çekiyor.

Esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun kendisine koalisyon hükümetinde kalırsa Halevi'yi görevden alma teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Başbakanlık Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamayla Netanyahu'nun böyle bir teklifte bulunmadığını ileri sürmüştü.

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