CHP Gençlik Kolları'ndan 'Cem Aydın' çağrısı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alınmasının ardından CHP Gençlik Kolları, Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısında bulundu.

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım gerekçesiyle ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP Gençlik Kolları, Aydın’a destek için örgütlerini dayanışmaya çağırdı.

PARTİDEN DAYANIŞMA MESAJLARI

CHP Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’a destek vermek üzere tüm örgütümüzü dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir sonraki paylaşımda ise Cem Aydın’ın fotoğrafıyla birlikte, “Operasyonlarınız bize sökmez, gençlik örgütleri diz çökmez!” mesajı paylaşıldı.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ: 'AKIN GÜRLEK' PAYLAŞIMI

Cem Aydın hakkında, CHP Gençlik Kolları'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşım nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÜYA GÖZALTI KARARI YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’ye yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek şunları söyledi: “Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Güya gözaltı kararı yok ama 8 polis zorla ifadeye götürüyor. Ülkü Ocakları Başkanı’nın tehditlerine dair tek bir soruşturma dahi açılmadı.”



TEPKİLER ARTIYOR

Aydın’ın ifadeye götürülmesi, siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. CHP yetkilileri, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek hukuki destek sağlanacağını açıkladı.