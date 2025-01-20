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3 ilde 293 yerleşim biriminin yolu kapandı

3 ilde 293 yerleşim biriminin yolu kapandı

Zorlu kış şartları Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Özellikle küçük yerleşim birimlerine giden yollar sık sık ulaşıma kapanırken bu defa Van, Bitlis ve Muş'ta 293 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 98 mahalle ile 157 mezranın yolu kapandı.

Sıkıntı yaşanmaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

BİTLİS'TE 27 KÖY YOLU KAPANDI

Bitlis'te de etkili olan yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

MUŞ'TA 11 KÖY YOLU KAPANDI

Kara kış Muş'u da vurdu. Merkez ve ilçelerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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