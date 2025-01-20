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Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında yeğeni Soner Arıca’dan açıklama geldi. İnanır’ın fizik tedavi aldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Arıca, İnanır’ın setlere geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili kesin bir bilgi vermedi.

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Mart ayında beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve bir süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu merak ediliyor. 75 yaşındaki sanatçının yeğeni, ünlü şarkıcı Soner Arıca, İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soner Arıca, Magazin News’e yaptığı açıklamada, “Sadece benim dayım diye değil, tüm ülke için önemli bir değer. Herkesin dua ediyor olmasını kıymetli buluyorum. Bana yazıyorlar, soruyorlar. Bir takım fizik tedaviler alıyor, gayet iyi ama” ifadelerini kullandı.

İnanır’ın setlere dönme ihtimaliyle ilgili soruya ise Arıca, “Benim cevap vermem zor ve yanlış olabilir ama şu an gayet iyi” diyerek yanıt verdi.

Usta oyuncunun tedavisi sürerken, hayranları ve sevenleri İnanır’ın sağlığına kavuşması için umutla beklemeye devam ediyor.

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