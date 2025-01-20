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HABER /  POLİTİKA

Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

 Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

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Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "millete daha iyi hizmet etme iradesinin bir gereği olarak" parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Ünal Karaman, "Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak, Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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