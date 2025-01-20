Kuveyt Türk, internet sitesini yeniledi

Kuveyt Türk, müşteri deneyimini ve memnuniyetini odağına alarak hazırladığı yeni internet sitesini kullanıma açtı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Kuveyt Türk, dijital dönüşüm yolunda önemli bir adım atarak internet sitesini yeniledi.

Kullanıcı dostu ara yüzü ve görsel içerikleriyle yeni site, müşterilerine daha hızlı, erişilebilir ve işlevsel bir deneyim sunuyor.

Akıllı arama seçeneğinin eklendiği genç ve dinamik tasarımlı site, müşterilerini sade ve anlaşılır bir deneyimle buluşturuyor. Daha hızlı yükleme süreleri, zengin görsel içerikleri ve erişilebilirliği kolaylaştıran özellikleriyle site, kullanıcılarını aradıkları bilgilere zahmetsizce ulaştırıyor.

Yeni oluşturulan "Başvuru Merkezi" sayesinde bankanın ürün ve hizmetlerine ulaşarak ihtiyaçlarını karşılayan müşteriler, "Kart Karşılaştırma" bölümüyle de bankanın bireysel ve ticari tüm kartlarının özelliklerini anında mukayese edebiliyor.

Yatırımcı profilini öğrenmek isteyen ve en uygun yatırım araçlarıyla buluşmak isteyen müşteriler ise "Yatırım Rehberim" sayfasında aradıklarına erişim sağlıyor.

Piyasaların ve yatırım araçlarının takip edilebildiği "Finans Portalı" ve birçok finansal ürünle çeşitlenen "Hesaplama Araçları", yenilenen sitenin öne çıkan fonksiyonları arasında yer alıyor.