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İmamoğlu hakkında jet soruşturma! O sözlerinden dakikalar sonra...

İmamoğlu hakkında jet soruşturma! O sözlerinden dakikalar sonra...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi, İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri olarak belirtildi. İmamoğlu'ndan ise jet açıklama geldi. Ortada herhangi bir tehdit olmadığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu "Sözümün arkasındayım" dedi.

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Bugün peş peşe soruşturma haberleri geliyor. Bir soruşturma da İBB ve TBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıldı. Soruşturmanın gerekçesinin İmamoğlu'nun bugünkü panelde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri olduğu belirtildi.

İmamoğlu'nun Gürlek'in ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İMAMOĞLU'NDAN JET YANIT: "TEHDİT ETMEDİM! SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

İmamoğlu'ndan ise jet açıklama geldi. Ortada herhangi bir tehdit olmadığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu "Sözümün arkasındayım" dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşma gerçekleştiren İmamoğlu'nun ifadeleri şöyleydi:

"Bak başsavcı sana söylüyorum. Biz senin evlatlarının, bu muamelelere uğramaması için seni yöneten aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabahın köründe kimse evinden almasın."

MANSUR YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da söz konusu soruşturmayla ilgili tepki geldi. İmamoğlu'nun yaptığı açıklamayı alıntılayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin ‘tehdit’ neresinde var; anlamak mümkün değildir? Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez."

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