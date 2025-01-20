Selami Şahin dillerden düşmeyen eserlerini kitapta topluyor

Usta müzisyen Selami Şahin, eserlerini özel bir kitapta toplamaya hazırlanıyor.

Abone ol

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre sanatçı, yaklaşık 1000 eserinin yanı sıra her parçanın ardındaki hikayeyi kitapta okurun beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, çalışmaya dair şunları kaydetti:

"Yaklaşık 17 yıldır hayatımın büyük bir parçası olan bir proje üzerinde çalışıyorum. Müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, dillere pelesenk olmuş 300'ü aşkın hit eserimin de yer aldığı yaklaşık 1000 eseri bir araya getiriyorum. Ellerimle yazdığım bu notalar, yalnızca bir kağıt üzerindeki semboller değil, bir yaşam, bir duygu ve yılların emeği."

Selami Şahin, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmayı amaçladığını aktararak, "Her biri farklı bir hikaye, farklı bir yolculuk. Bu projeyi, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmak adına tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü müzik, insan ruhunun en saf aynasıdır." ifadelerini kullandı.