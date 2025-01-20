Öğrenci ve 65 yaş üstüne kötü haber: İndirimli ulaşım kaldırıldı!

Ücretsiz ve indirimli kartlara veda zamanı. 1 Şubat tarihinden itibaren abonman, indirimli ve ücretsiz kartlar geçerli olmayacak. Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcular karardan etkilenecek.

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Ankara​'da Özel Halk Otobüsleri, 1 Şubat tarihinden itibaren ücretsiz​, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerini otobüslere alamayacaklarını duyurdu.

İNDİRİMLİ VE ÜCRETSİZ KARTLAR TARİHE KARIŞIYOR

SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüsleri harekete geçti. Artık Başkent'te yetersiz gelir desteği ve ekonomik zorluklar nedeniyle yalnızca tam bilet ödeyen yolculara hizmet verilecek.

1 Şubat 2025 itibarıyla Ankara Özel Halk Otobüsleri, ücretsiz, öğrenci abonman ve indirimli kartlarla seyahat eden yolcuları almayacak.

HALK OTOBÜSLERİNDE İNDİRİMLİ DÖNEM BİTTİ

Özel halk otobüsleri işletmeleri, SGK'nın belediyelere uyguladığı tarife kesintileri nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Halk TV'nin aktardığı açıklama şöyle;

"SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla belediyelerin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüslerine verilmekte olan abonman, indirimli ve ücretsiz tarife gelir desteği uygulaması, 31 Aralık 2024 tarihinde sona ermiştir.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında halen gelir desteği ödemesi yapılıp yapılmayacağı yönünde karar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilememiştir.

Ekonomik olarak hizmetlerimizi devam ettirmemizin imkansız hale gelmesinden dolayı,

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren;

- Ücretsiz

- Öğrenci Abonman

- İndirimli

tarifelerden faydalanan yolcularımıza, istemeyerek de olsa hizmet verilemeyecektir. 1 Şubat itibarıyla özel halk otobüslerinden yalnızca tam bilet ücreti ödeyen yolcularımız faydalanabilecektir."