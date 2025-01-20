Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın hamam halleri gündeme oturdu! Birbirlerini yıkadılar...
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Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın birlikte yaptığı fenomen program “Dünya Güzellerim Tatilde” geri döndü! Fenomen program Dünya Güzellerim Tatilde’nin yeni bölümü yayınlandı. Yayınlanan bölümde Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın hamamda yıkandığı anlar gündeme oturdu.
Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın bulunduğu “Dünya Güzellerim Tatilde” isimli program, 2 bölüm yayınlandıktan sonra yayından çekilmişti.
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Ersoy’un programdan ayrıldığını duyurmasının ardından kalan bölümleri de gösterilmeyen “Dünya Güzellerim Tatilde”, yeni bölümü yayınlandı.
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Programın yayınlanan ilk bölümünde Safiye Soyman ve Bülent Ersoy hamama girdi.
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İkilinin eğlenceli anları sosyal medyaya damga vurdu. Ersoy, elleriyle Soyman’ın saçlarını yıkadı.
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