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19 yaşındaki Feride'nin şüpheli ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
19 yaşındaki Feride'nin şüpheli ölümü!

 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 19 yaşındaki Feride Hiranur evinde ölü bulundu.

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1315 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Feride Hiranur D.'den (19) haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla girilen evde Feride Hiranur D'nin yatağında hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Feride Hiranur D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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