Hazine 28 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 28 milyar lira borçlanmaya gitti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesiyle toplamda 28 milyar 46,4 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihraç edildiği ihalede, faiz oranları ve piyasa katılımı dikkat çekti.

BONO İHALESİNDE FAİZ ORANLARI

İhalede, kuponsuz hazine bonosunun basit faiz oranı yüzde 39,98, bileşik faiz oranı ise yüzde 43,97 olarak belirlendi. Yüksek faiz oranları, piyasanın enflasyon beklentileri ve ekonomik belirsizliklerle şekillendiğini gösterdi.



İHALEYE YOĞUN İLGİ: TEKLİFLER 60 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Nominal tekliflerin 60 milyar 390,7 milyon liraya ulaştığı ihalede, nominal satış tutarı 21 milyar 593,6 milyon lira, net satış tutarı ise 17 milyar 996,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

KAMUDAN VE PİYASA YAPICILARINDAN GELEN TEKLİFLER

İhalede kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Ayrıca, piyasa yapıcılarından 18 milyar 462,5 milyon liralık teklif alınırken, bu kesime 10 milyar liralık satış gerçekleştirildi.