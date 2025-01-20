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CHP dendiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçiler ORC anket sonuçlarını paylaştı

CHP dendiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçiler ORC anket sonuçlarını paylaştı

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, CHP ile ilgili yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Açık uçlu sorulan "CHP dendiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçileri söyler misiniz?" sorusuna verilen yanıtta ilk sırada yüzde 65,6 ile Ekrem İmamoğlu, onu yüzde 51,4 ile Özgür Özel yer aldı.

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Araştırma şirketi ORC,8-15 ocak tarihleri arasında 2320 katılımcıya açık uçlu olarak "CHP dendiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçileri söyler misiniz?" sorusunu yöneltti.

Açık uçlu soruya katılımcılardan 10 ismin adı verildi. İmamoğlu uzak ara ilk sırada yer alırken, cumhurbaşkanlığı anketlerinde hep ilk sırada çıkan Mansur Yavaş'ın 4. sırada yer alması dikkat çekti.

ORC, sonuçları sosyal medya hesasından paylaştı.

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