İbo Show'a konuk olan İsmail YK'nın dansı sosyal medyayı salladı!

İbo Show'un dün akşamki konuklarından şarkıcı İsmail YK, dans şovuyla geceye damgasını vurdu. Şarkıcı sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk olan İsmail YK adıyla bilinen İsmail Yurtseven, 'Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın' şarkısı için yaptığı dansla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyadan yorum yağdı

Tarzıyla izleyicilerin ilgisini çeken Yurtseven sosyal medya kullanıcılar tarafından birçok kez paylaşıldı. İsmail YK kısa sürede Twitter'da da tt olurken, ünlü şarkıcının dansına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Korona bittikten sonraki ilk düğünde ben"

"İsmail YK dansını ben de şu şekil izledim"

"İsmail YK ile beraber şu dansı yapsam her şey yoluna girecekmiş gibi"

"İsmail YK kafada tüm derdi tasayı bitirmiş bir adam. Keşke sen olsam"

"Ben yaşlandım İsmail YK yaşlanmadı. Adam karizma ya"

'Allah belanı versin' yanıtı güldürdü

Programda İbrahim Tatlıses'in İsmail YK'ya yönelttiği bir soru herkesi güldürdü. Tatlıses, şarkıcıya "Sen ne okuyacaksın? Çok merak ettim" dedi. İsmail YK ise bu soruya "Allah belanı versin" şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine herkes kahkahaya boğulurken; İsmail YK "Yani şarkı olarak Allah belanı versin" diyerek hem konukları hem de seyircileri güldürdü.