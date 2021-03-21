Mersin'de salgında talep patladı! Fiyatı 3 bin TL'de kadar çıkıyor

MERSİN'de covid-19 pandemisiyle birlikte tespih satışları patladı. Tespihler tanesi 5 TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Abone ol

Bir yıldır süren pandemi nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar tespihe ilgi gösterdi. Tezgahlarda yerini alan renk renk, çeşit çeşit tespihlerin fiyatı 5 TL’den 3 bin TL’ye kadar değişiyor. Her sabah tezgahlarını açan tespih satıcıları, ürünlere olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Tespih satıcısı Hacı Üçkan, “Pandemiden önce satışlarımız durmuştu. Şu anda satışlarımız biraz daha arttı. Millet evde oturmaktan sıkıldı, 'zaman geçsin' diye tespih çekiyor. Şu anda satışlarımız biraz daha arttı. Vatandaşlar sürekli evde. Tespih çekerek zaman geçiyor, sabır çekiyor. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Biz de ekmeğimizi böyle çıkarıyoruz” dedi. Tespih almaya gelen vatandaşlar da satıcılarla sıkı pazarlığa girerek bütçelerine uygun tespihi almaya çalışıyor.