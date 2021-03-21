BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Birlik ve dayanışma duygusunun daim olmasını diliyorum

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum.  Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz'un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum.  

Nevruz'un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz. Nevruz'un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu: Türk futbolunun ayarlarını 4 kulüp bozdu
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi
Giresunspor kafilesi, Samsun dönüşü taşlı saldırıya uğradı
Mustafa Cengiz, medyaya çattı: Hepsi bahçıvan oldu
İngiliz ve Brezilya varyantlarına dikkat! Birçok şehir kapanabilir
İstanbul'a kar yağacak mı? Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın tarih verdi
Mucize ikizler! Corona virüsle erken doğdular, 2 ay sonra annelerine kavuştular
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! Cezaevine gönderilecek
Kütahya'da korkunç olay! Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız KADES sayesinde kurtarıldı
Ürküten rakamlar! Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi
Yorumlar