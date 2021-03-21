İstanbul'a kar yağacak mı? Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın tarih verdi

TÜRKİYE' de son günlerde soğuk hava dalgası etkili olurken, yeni hafta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. A Haber ekranlarına konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini belirterek, "Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." dedi.

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"Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?", "İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı?" sorularının cevapları merak ediliyor.

Türkiye genelinde iki gün daha mevsim normallerinin üzerinde bir hava yaşanacağını belirten Levent Yalçın, "Pazartesi günü kuvvetli lodos ile birlikte sıcaklıkların bir nebze daha yükselmesini bekliyoruz. Özellikle salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." dedi.

Öncelikle yağışların Çanakkale, Trakya ve İstanbul'un batısında sabah saatlerinde başlayıp bu akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini dile getiren Levent Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Sağanak ve yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu akşam saatlerine kadar Ankara'da dahil olmak üzere yurdun kuzeyi tamamen yağışlı olacak. Pazartesi günü de kuvvetli lodosla birlikte yağışın yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz. Karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'un özellikle şehir merkezinde Salı günü gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olmasını bekliyoruz. Şehir merkezinde de kar şeklinde değil, karla karışık yağmur şeklinde bekliyoruz.

Ancak İstanbul'da Pazar günü olacak maksimum sıcaklık 10 derece, pazartesi günü olacak 16 derece sıcaklığı çok arayacağız. Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kar yağışı sıcaklığı etkileyecek.

Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur bekliyoruz ancak rakımın yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışın cinsinin yer yer kar şekline dönmesi beklentilerimiz arasında. Ankara'ya doğru geldiğimizde Çarşamba ve Perşembe doğrudan kar yağışı görürüz diye tahmin ediyoruz."