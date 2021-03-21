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Muğla’nın Marmaris açıklarında 10 dakika arayla 2 deprem! AFAD açıkladı

MUĞLA’nın Marmaris açıklarında Türkiye’ye yaklaşık 150 kilometre mesafede 01.50’de 4.6 ve 02.03’te 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Türkiye’ye 168 kilometre mesafede 01.50 sıralarında gerçekleşen ilk deprem 4.6 büyüklüğünde ölçüldü. Yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen depremde Muğla’da herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

İlk depremin ardından yine aynı bölgede 02.03 sıralarında 4 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'ye 141 kilometre uzaklıkta 12. 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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