'Melih Dayanamadı' başlıklı yalan habere Melih Bulu'dan cevap

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 'Melih dayanamadı' başlığı atılan ve yalan olan istifa haberine tiye alarak karşılık verdi.

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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandıktan sonra sayısız provokasyon ve iftiraya maruz kalan Prof. Dr. Melih Bulu, bu defa 'Gerçek Gazete'nin hedefi oldu. 'Gerçek Gazete', 'Melih Dayanamadı' başlığıyla "Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi." haberini yaptı.

Bulu, tiye aldı

Prof. Dr. Melih Bulu, sözde gazeteci Ali Tarakçı'nın paylaştığı yalan haberi alıntılayarak "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim :)" cevabını verdi.

Yalan haber: