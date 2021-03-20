Valentin Rosier takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın İtalyan asıllı Fransız oyuncusu Valentin Rosier, France Football dergisine verdiği röportajda Beşiktaş'ı ve İstanbul'u övdü.

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Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

"Sezon başında Türkiye’ye ve Beşiktaş’a gitme konusunda isteksizdim. Çünkü bir fikrim yoktu. Ama şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ligde lideriz, kupada finale çıktı. Benim adıma da çok iyi bir sezon oluyor.

"Takım içinde çok iyi bir ortam var"

Takım içinde çok iyi bir ortam var. Birbirine bağlılığı olan bir takım haline geldik. Teknik direktörümüz ve takımdaki arkadaşlarım bana güveniyor. Ben de onlara güveniyorum. Bu iyi ortam bizi başarılı kılıyor. İki kupayı da kazandığımız bir sezon sonu harika olur.

Beşiktaş taraftarlarının harika olduğunu biliyorum. Bu sezon bile stadyum girişinde, antrenman tesislerimizden çıkarken ve deplasmanda otellerin önünde bize destek oluyorlar. Taraftarsız bir sezon çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Umarım taraftarları daha iyi tanıyabilirim.

"İstanbul Paris’ten daha güzel"

Takımda, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin Nkoudou, Fabrice Nsakala ve Rachid Ghezzal gibi isimlerin olması benim için çok iyi oldu. Kendimizi aynı dilde ifade edebiliyoruz. Çok iyi insanlar ve onları tanıdığım için mutluyum.

İstanbul Paris’ten daha güzel. Yardımsever insanların olduğu büyük bir şehir. Ben çok beğendim.

"Şu an Türkiye’nin en iyi takımındayım"

Dijon'da oynadığın dönemden daha iyiyim. Yıllar geçtikçe deneyim kazanıyorum. Ama çok da kıyaslanamaz. Dijon büyük hedefleri olan bir takım değildi. Şu an Türkiye’nin en iyi takımındayım.

"Her Fransız futbolcu bunu hayal eder"

Fransa Milli Takımı'nda oynamayı düşünmediğimi söylersem yalan olur. Her Fransız futbolcu bunu hayal eder. Hâlâ kanıtlamam gereken şeyler var. 24 yaşındayım ve hâlâ zamanım var.

"Sonrasında neler olacağını göreceğiz"

Gelecek sezon mutlu ve güvenli olacağım yerde oynamak istiyorum. Şu an için sezonu Beşiktaş'ta tamamlayıp şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında neler olacağını göreceğiz.