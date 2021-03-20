Trabzonspor- MKE Ankaragücü Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Fırtına'nın gollerini sırasıyla; Ekuban (2), Djaniny ve Edgar kaydederken başkent ekibinin tek sayısı İbrahim Akdağ'dan geldi.Abone ol
Süper Lig'in 31'inci haftası Trabzonspor- MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla devam etti. Bordo-Mavililer, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçtan uzatmalarda bulduğu golle 4-1 üstün ayrıldı. Puanını 55'e yükselten Fırtına, Abdullah Avcı döneminde ilk kez bir maçta 4 gol buldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 28'de Caleb Ekuban, 30'da Jorge Djaniny, 90+4'te Edgar Ie kaydederken haftayı 29 puanla kapatan Ankaragücü'nün tek golü penaltıdan İbrahim Akdağ ile geldi.
Milli takım arasından sonra oynanacak 32'nci haftada Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0
22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.
23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı.
28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1
30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1
33. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.
45+3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.
54. dakikada Atila Turan'ın pasında ceza alanı içinde Lobjanidze'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine gelen topu uzanarak çıkardı.
59. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak tehlikeyi önledi.
75. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Borven'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada Baker'in kullandığı serbest atışta barajı geçen top direğin yanından auta gitti.
90+4. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Korcan Çelikay'ın çeldiği top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 4-1