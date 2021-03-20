Antalya'da lüks villada DJ eşliğindeki korona partisine ceza yağdı

ANTALYA'da lüks villada Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak lüks villada parti yapanlar tek tek tespit edildi. 12 kişiye 57 bin 552 lira para cezası uygulandı. Öte yandan villa sahibinin 17 villası da 1 ay süreyle kapatıldı.

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Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının koronavirüs haritasında 100 bin kişideki 95,16 oranıyla yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Kentte kırmızı gruba geçilmemesi için tedbirler devam ederken, görüntülerin üzerine Antalya-Kaş yazılarak sosyal medyaya yansıyan görüntüler pes dedirtti.

Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03:30'u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske, mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülerde gençlerin ellerinde alkol bardakları ile müzik eşliğinde eğlendiği görüldü.

Sosyal medyadan duyurmuş

Gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntüleri gençlerden bazıları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, “Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm” yazarak duyuru yaptığı görüldü.

Yeri tespit edildi

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki bir villada düzenlendiğini tespit etti.

17 villa kapatıldı, partiye katılanlara 57 bin 552 lira ceza kesildi

Villa sahibi E.F.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi tespit eden ekipler, birçok pandemi kuralını ihlalden kişilere ceza üstüne ceza yağdırdı. Partiye katılan 12 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal etmekten, maske takmamaktan, pandemi döneminde emre aykırı davranışta bulunmaktan toplam 57 bin 552 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, eğlencenin düzenlendiği villa ile villaların sahibi E.F.'ye ait 17 villa 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.