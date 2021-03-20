Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İllere göre 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısını açıkladı. Haritada 3 büyükşehirdeki artış dikkat çekerken Bakan Koca, 'Virüsü yok sayamayız' şeklinde uyarı yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." dedi.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Bakan Koca, tabloyu duyurduktan sonra 'Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Samsun zirveyi bırakmıyor

Samsun ise bir önceki yayınlanan tabloda olduğu gibi yine zirvede. Samsun'da 6-12 Mart arasında 100 bin kişide vaka sayısı 458,53 olarak açıklanmıştı. Güncel tabloya göre Samsun'da 100 bin kişide vaka sayısı 508, 97 oldu.

Yüz bin kişide en çok Covid-19 vaka sayısı görülen iller ise şöyle: Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova...

Verilere göre; Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.