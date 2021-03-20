Ağrı'da terör örgütü PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı

Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, AK Partili oldukları için vatandaşların araçlarının yakıldığını iddia ederek, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Abone ol

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı’nın merkeze bağlı Fatih Mahallesinde bulunan vatandaşlara ait araçların AK Partili oldukları için yakıldığını iddia ederek görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız, şu sözleri kullandı: Ağrı Fatih Mahallemizde AK davaya inanan kardeşimizin araçlarını yakan alçaklar. Siz Kürtlere acı ve gözyaşından başka bir şey vermediniz. Kürtlerin nezdinde taşeron, alçak bir terör örgütünden başka zerre-i miskal bir değeriniz yok."

"Alçak ihanet şebekeleri (sözüm ona Kürtlerin savunucuları) dün akşam sırf AK Parti’li oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar. Allah’ın izniyle bu kervan hemşerilerimizin desteği ile yürüyecek."

"Taşeron terör örgütünün tüm alçak ve hain çabaları boşa çıkacak"